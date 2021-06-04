معسكر الـ var للحبايب .. تفاصيل انطلاق معسكر حكام الدورى الأحد

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إقامة معسكر حكام الفيديو المعروفة ب var بعد غد الأحد.

جاء ذلك عقب موافقة اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة على إقامة معسكر تقنية الفيديو واستمراره حتى نهاية فترة التوقف الدولية.

ومن المقرر أن يتم استخدام عربات السومليتر الخاصة بالشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.

وعلم صدى البلد أن وجيه أحمد لم يخطر حتى الآن حكام الدورى بموعد معسكر حكام ال var رغم انطلاقه بعد غد الأحد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال المصدر ذاته أن وجيه أحمد اتفق مع معاونيه على استدعاء مجموعة من الحكام المقربين اليه التى يعتمد عليها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز من أجل منحهم رخصة ال var وذلك قبل انطلاق المعسكر ب ٢٤ ساعة ضمانا للسرية وعدم حدوث اى اعتراضات من جانب قضاة الملاعب.

أضاف: وجيه أحمد سوف يستدعى حكام الدورى المقربين إليه الذين لم يحصلوا على رخصة ال var فى الدورى.

ولفت إلى أن هناك حكاما آخرين شاركوا فى عدد معين من الساعات للحصول على رخصة ال var إبان عهد جمال الغندور فى رئاسة لجنة الحكام ولن يتم استدعاؤهم.

يذكر أن عدد الحكام الحاصلين على رخصة ال var في الدوري الممتاز ٥٤ ويتم الاعتماد فعليا على عدد يتراوح بين ١٧ و٢٢ حكما.