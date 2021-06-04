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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«مكالمة منتصف الليل».. رواية جديدة للكاتبة حنان المحلاوي

صدى البلد

صدرت حديثا عن دار المسك للنشر والتوزيع، رواية "مكالمة منتصف الليل" للكاتبة حنان المحلاوي، ومن المقرر أن يتم طرح الكتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52 التى تنطلق فى الفترة من 30 يونيو المقبل إلى 15 يوليو بالتجمع الخامس.


و تدور أحداث الرواية حول تلك اليوم الذى بدأت أحداثه بمكالمة هاتفية مجهولة وردت الى تلك الطبيبة التى لطالما مدت أياديها بالخير لتصنع من اليأس أملا ومن الموت حياة...فلم يشفع لها حب ولم يغفر لها نقاء، فهل ينسدل الستار عن تلك الليلة الدامية وتنكشف الحقائق والأسرار وتُفتضح الادوار، أم إنها مكالمة هاتفية بدأت مع دقات منتصف الليل، وقد كُتب عليها أن تستمر حيث لا منتهى.

ويشار إلى أن الكاتبة حنان المحلاوى، ولدت بمدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، تخرجت من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، بدات الكتابة منذ طفولتها، لها عدة مواهب منها، تأليف الروايات البوليسية، الشعر العربي 
والخواطر العامية، وكتابة المقالات.

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