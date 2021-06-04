إحالة واقعة تسريب امتحان الهندسة للنيابة العامة .. وإجراء فوري مع رئيس اللجنة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة "محل الواقعة" عن أي أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسئوليته عن الواقعة، وتأتي هذه القرارات بعدما تم التأكد من حدوث واقعة التسريب من خلال التحقيق في الموضوع عن طريق إداراتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.



كما وجه محافظ بني سويف بإحالة جميع المسئولين المعنيين بالإشراف على عملية الامتحانات للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي قصور أو تراخ يثبت في هذا الشأن.

هذا ووجه محافظ بني سويف بأخذ عينة عشوائية من نتائج الامتحان في مادة الهندسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، للتأكد من تأثير التسريب على النتيجة العامة للامتحان في مادة الهندسة من عدمه.