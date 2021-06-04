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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هسلط عليكوا الجن.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط دجال شبرا الخيمة

متهم
متهم

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بـ حبس "محمود.م.ا" المتهم بالدجل والشعوذة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


من ناحية أخرى استمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود والجيران الذين أكدوا أن المتهم يمتلك محل عطارة بالمنطقة وتشاجر مع أحد الجيران بسبب إلقاء شقيقه مياهًا على الدجال فأكد لهم أنه سيسلط الجن عليه وبعدها حدثت مشكلة للجار فقرر الإبلاغ عنه.


وأضاف الجيران أن “الدجال يعمل بالمحل في أوقات غريبة ويتردد عليه ناس غريبة رجالة وستات ومنهم سيدة تشاجرت معه بسبب أنه كان وراء طلاقها” مشيرين الى أنه اعتاد استخدام محل العطارة الخاص به لأعمال السحر والشعوذة ليلاً حيث تقصده سيدات وأشخاص ليسوا من المنطقة ليطلبوا منه أعمال الدجل والشعوذة.

وأكد الجيران نشوب مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه ويدعي "محمد.ح " 25 سنة بعدما قام شقيق الاخير الأصغر بإلقاء مياه علي الدجال ومحله من شرفة منزلهم ما دفع الدجال لتهديده ونشبت المشاجرة فهدده الدجال قائلا: سأسلط الجن عليك، ليفاجأ ببعض المشكلات تحدث له في المنزل بينها زيادة المشاجرات في الأسرة ما دفعهم للإستعانة باحد المشايخ الذي قال لهم انه يوجد جن مسلط علي الأسرة.


وكانت البلاغات قد تعددت امام الاجهزة الأمنية بالقليوبية بتضرر مواطنين من دجال في شبرا يدعي محمود.م.ا 57 عاما صاحب محل عطارة وأخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وبإستئذان النيابة وفتح المحل لم يجدوا سوى صور وبقايا حيوانات محنطة وصور لشخصيات معروفة وغير معروفة مرسوم عليها طلاسم معينة.


وسماع أقوال الشهود من أهل المنطقة تبين أنه شخص سيء السمعة يتردد عليه العديد من النساء والرجال لعمل الأعمال من جلب الحبيب وحل المشكلات الزوجية والعقم بجانب عمل أعمال لسحر أسود بالإضافة إلى أنه يتردد عليه نساء في أوقات متأخرة من اليوم.


أخطر اللواء فخر الدين العربي وتم إعداد كمين له وضبطه بأحد المقاهي وبحوزته سحلية محنطة وأدوات تستخدم في السحر وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه.


وكشفت تحريات مباحث القليوبية أن دجال شبرا سبق القبض عليه مرتين الأولى عندما قام بإقامة علاقة محرمة مع سيدة جاءت له وزوجها بسبب شكوتها من عدم الإنجاب وتم حبسه سنة لعدم كفاية الأدلة والمرة الثانية عند حدث حريق داخل منزله وانتقلت القوات ووجدت عنده صور لأعمال سحر داخل الشقة، كما كشفت التحريات عن ضبط مجموعة من الكتب يمارس بها أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية شبرا الخيمة القليوبية

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