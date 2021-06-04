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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عشية بدء الامتحانات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مدينة الطالبات لمراقبة جودة الطعام

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المدينة الجامعية

أجرى الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية مفاجئة لمباني المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة الطالبات المغتربات خلال فترة تواجدهم بالمدينة الجامعية، وللتأكد من حسن سير واستقرار الحياة المعيشية لهن أثناء الدراسة وقبيل بدء امتحانات نهاية العام.


وأثناء جولته توجه رئيس الجامعة لتفقد مطعم المدينة الجامعية، لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث تأكد من نظافة وتعقيم أدوات الطهي، وارتداء العاملين للكمامات الطبية، وتوزيع الوجبات الغذائية المغلفة علي الطالبات في مواعيدها المحددة وبالطريقة السليمة لمنع الازدحام والتجمعات.

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كما التقي رئيس الجامعة ببعض الطالبات والمشرفات واستفسر منهن على وجود أي مشكلات أو عقبات تعيق استقرار الأمور المعيشية داخل المدينة، وأيضاً اطمئن منهن علي تواجد أطباء الإدارة الطبية بشكل يومي، والتواصل المستمر والاستجابة السريعة في حالة حدوث أي حالة مرضية طارئة.

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جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج المدينة الجامعية للاطمئنان على صحة وسلامة الطالبات اخبار التعليم

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