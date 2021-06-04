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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يتوصل إلى اتفاق لجدولة ديون الغاز المستحقة إلى إيران

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، الاتفاق على جدولة الديون مع إيران وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني"، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية ومدير عام المصرف العراقي التجاري (التي بي آي) على جدولة الديون من أجل معاودة إطلاقات الغاز الإيراني في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنه "في حال معاودة الغاز الإيراني فإن إنتاجها سيصل الى نحو 22 ألف ميكا واط من الكهرباء، مبيناً أن "زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة في عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".

وأضاف موسى أن "إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب من أصل 70 مليون متر مكعب تحتاجها وزارة الكهرباء في فصل الصيف".
 

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