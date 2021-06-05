عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم نسيان التسبيح في الصلاة وعلاج السرحان .. الإفتاء تجيب

حكم نسيان التسبيح
حكم نسيان التسبيح في الصلاة وعلاج السرحان.. الإفتاء تجيب

حكم نسيان التسبيح في الصلاة، في هذا الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أحيانا وأنا ألي أنسى التسبيح فهل عليا سجود سهو؟

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم نسيان التسبيح في الصلاة، أنه لا يجوز سجود السهو على نسيان التسبيح في الصلاة، لأن التسبيح في الركوع والسجود من سنن الهيئات فلا يلزم لنسيانه سجود السهو.

علاج السهو في الصلاة


قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل، لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا: إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

هل استبدال المصلي أحد أذكار الصلاة بآخر يحتاج لسجود السهو؟ الإفتاء تجيب

سجود السهو .. هل يجب قبل التسليم من الصلاة أم يجوز بعده ؟

وأشار إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

 

ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".

حكم السرحان في الصلاة

هل السهو في الصلاة يوجب سجود السهو؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن من سرح أثناء صلاته فليس عليه سجود سهو والدليل على ذلك قوله تعالى: "والذين هم عن صلاتهم ساهون" .. والحمد لله الذى لم يقل في صلاتهم ساهون لأن أمر السرحان يعترينا كثيرًا فنقف في الصلاة ربما تأخذنا بعض الأفكار وهذا خطأ لأن الإنسان إذا هيأ نفسه للصلاة عليه أن لا يفكر فى أى أمر من أمور الدنيا، لذلك كان أحد الصالحين يوصى ابنه ويقول ( يابني إذا وقفت فصلِّ صلاة مودّع).

وأشار إلى أنه لو استحضر الإنسان عظمة الصلاة وأنه واقف بين يدي الله سيترك هذه الوساوس التي تأتى إليه، فإذا ما سرح بفكرة طالما أنه لم يترك ركن من الأركان فالصلاة صحيحة وليس عليه سجود سهو.

حكم نسيان التسبيح دار الإفتاء السرحان علاج السهو الصلاة

ترشيحاتنا

البرازيل: 1454 حالة وفاة بفيروس كورونا و38 ألف إصابة خلال 24 ساعة

فرنسا: 81 حالة وفاة و 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

حكم نسيان التسبيح في الصلاة وعلاج السرحان .. الإفتاء تجيب

ننشر اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار فى مجلس الشيوخ

إصابة نحو 293 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر رفضه ظهور أي ممثله بلبس عاري على المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

تبطل صلاة الفجر.. احذر حركة في القيام والركوع يفعلها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحريضه على العنف.. فيسبوك يقرر إيقاف حسابات ترامب لمدة عامين

عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ