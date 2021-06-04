وفاة والد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق

أعلن تامر عبد الحميد “ دونجا” نجم نادي الزمالك السابق، وفاة والده، منذ قليل.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الشخصي على موقع التوالي الإجتماعي فيس بوك:" أبوبا في ذمة الله".

ويعد تامر عبد الحميد أي أفضل نجوم نادي الزمالك، خلال الألفية الثالثة، حيث لعب في صفوف القلعة البيضاء، في الفترة من 2000 حتى 2008.

توج تامر عبد الحميد مع الزمالك بلقب الدوري 3 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر مرة، ودوري أبطال أبطال أفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرة، وبطولة العرب للأندية مرة، والسوبر المصري السعودي مرة.

تامر عبد الحميد صاحب أغلى هدف لفريق الزمالك في الألفية الثالثة، والذي جاء في شباك الرجاء المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عام 2002، ليقود الابيض للقب الخامس في تاريخه.