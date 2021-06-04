طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالزبادي والثوم مع صوص الزبادي بالنعناع.. فيديو
قدم برنامج "سفرة دايمة" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل "دبابيس الدجاج بالزبادي والثوم".
مقادير طريقة عمل "دبابيس الدجاج بالزبادي والثوم":
نصف كيلو دبابيس دجاج
التتبيلة
زبادي
ثوم مفروم
بابريكا
ملح
شطة
عصير ليمون
زيت
طريقة عمل صوص الزبادي بالنعناع:
علبة زبادي
نعناع مفروم فريش
ثوم بودر
عصير ليمون
ملح وفلفل
طريقة عمل "دجاج مشوي في الفرن":
دجاجة صغيرة
التتبيلة:
كوب لبن رايب
2 ملعقة صغيرة ثوم
2 ملعقة صغيرة زعتر
3 ملاعق كبيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملح ليمون
أويستر صوص