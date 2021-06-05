مصر الكبيرة في عهد السيسي.. 7 سنوات من الإنجازات الضخمة على كافة المستويات الإقليمية والدولية.. ونواب: الدولة تسير بخطوات محسوبة.. والريادة عادت مرة أخرى

أحمد دياب: الدولة المصرية تسير بخطوات محسوبة في كافة المجالات الداخلية والخارجية

نائب: إنجازات الرئيس خلال الـ 7 سنوات الماضية نالت اشادة العالم أجمع

برلمانية: الرئيس السيسي قدم جهود كبيرة لتعزيز مكانة مصر دوليا وإقليميا



7 سنوات من الإنجازات الدولية والإقليمية.. تشهد مصر ذكرى مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات، فالنجاحات التي قامت بها مصر لم تكن على المستوى الداخلي فقط، بل كانت على المستوى الخارجي أيضا، حيث كان هناك نوع من التوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية.



وتحدث نواب البرلمان عن قوة التحركات المصرية والتواصل مع كافة القوى الاقليمية والدولية على مختلف الأصعدة خلال عهد الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، مؤكدين على أن مصر حققت انجاز هائل في الملف الهام.

بداية قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسير بخطوات محسوبة ومدروسة في كافة المجالات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن ما تم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لم يكن أحد يتخيله في ظل الظروف التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك تعليقا على حلول الذكرى السابعة لفوز الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، مضيفا في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد: أن الدبلوماسية المصرية حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية معتمدة في ذلك على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على ان الرئيس السيسي نجح في خوض معاركة الداخلية والخارجية، مهنئا إياه بحصوله على وسام القائد الرفيع والذي ناله عن جدارة واستحقاق ونجاحه طوال 7 سنوات الماضية في الحفاظ على بلاده وإعادة الريادة لها مرة أخرى بالمنطقة.



من جانبه قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في السياسة الخارجية ، موضحا ثباتها تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية، جاء ذلك تعليقا على حلول الذكرى السابعة لفوز الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.



وهنأ النائب أحمد البلشي في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله على "وسام القائد" من قبل البرلمان العربي، وذلك تقديرا لجهوده في حفظ الأمن القومي العربي وحل جميع المشكلات التي تمر بها المنطقة، وضمان حدوث الاستقرار ودوره الحثيث في خدمة قضايا الأمة العربية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ7 سنوات الماضية ، كانت محل إشادة من جميع دول العالم، منوها إلى الإنجازات التي شهدتها البلاد من إنشاء مشروعات قومية في مختلف المجالات.أشاد بها العالم بأكمله، مؤكدا أنه يعتبرها معجزات.



فيما قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه بحلول الذكرى السابعة لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لا أحد يستطيع أن ينكر ما حققته الدولة المصرية من إنجازات متتالية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، وإعلاء مبدأ حقوق الإنسان وجهوده الدائمة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.



وأضافت النائبة غادة عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة مكافحة الإرهاب الذي ضرب البلاد عقب حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي سعت لتدمير الوطن ونشر أفكار متطرفة.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية استعادت مكانتها ودورها المحوري في المنطقة، وأصبح هناك تفهم ودعم كامل لجهود وأهداف مصر في تحقيق وترسيخ الإستقرار والتنمية والتقدم.



وشددت النائبة غادة عجمي على ضرورة وعي المواطنين في مواجهة محاولات تزييف الوعي التي ينتهجها اعداء مصر، من أجل بناء مستقبل أفضل للدولة المصرية يتمتع بالاستقرار والأمن والأمان.

