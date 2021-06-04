قارئ كف يتنبأ بمستقبل سمير غانم وابنتيه.. شاهد ماذا قال قبل 40 عامًا

4 مفاجآت سارة ستتحقق له

رغم مرور أكثر من أسبوعين على وفاة النجم الكبير، سمير غانم، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يتداولون مقاطع فيديوهات لا تعد ولا تحصى لأسطورة الكوميديا في مصر والعالم العربي سواء لأعماله المسرحية والسينمائية والدرامية والتليفزيونية، ومن بين لقاءات النجم سمير غانم تداول رواد التواصل فيديو نادر له ظهر فيه الفنان الراحلين سمير غانم ورفيق رحلته في المسرح جورج سيدهم.

ويعود هذا الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقتين إلى برنامج «أهلا وسهلا» من 40 عامًا، حيث كان البرنامج يعرض على شاشة التليفزيون المصرى منذ السبعينيات، وكان من تقديم الإعلامى طارق حبيب، والإعلامية عصمت شفيق، وإحدى فقرات البرنامج كانت عبارة عن استقبال قارئ كف ليقوم بقراءة كف النجوم.

وفي بداية الفيديو يمسك قارئ الكف، محمد فتحي، يد الفنان جورج سيدهم، والذي يعلق عليه ضاحكًا: «كفي تخين مش كدا» ثم يبدأ قارئ الكف في ترديد هذه الكلمات على مسمع من الجميع للفنان جورج سيدهم، قائلًا: «أنت عقليتك جبارة، وعندك إرادة وعزيمة من حديد، أرجو مش تمشي في الدنيا زعلان، ممكن تتعرض لمرض أساسه الحالة النفسية والعصبية».

وبعد ذلك يلتفت قارئ الكف إلى الفنان الراحل سمير غانم بحضور الإعلامية، عصمت شفيق، ليسبقه الفنان الراحل معلقًا بحسه الفكاهي المشهور به بدايته في المجال: «الحاجات اللي شايفها كدا قولها ليا في ودني»، ليبدأ الآخر بتهدئته وسرد ما لديه على مسمع من الجميع: «أنت راجل عندك قدرة هائلة تتنبأ بالحاجات اللي هتحصل، هتحقق في حياتك 4 مفاجآت سارة، ليست موجودة في ذهنك الآن» ليقاطعه الفنان الراحل سمير غانم، معلقًا: «إيه البرنامج الحلو دا؛ إيه الكلام العسل دا؛ نهارك فل يا سي محمد؛ هاتله حاجة ساقعة»، ليبدأ بعدها قارئ الكف في سرد هذه الكلمات له: «وأنت ماشي في الطريق، خلي بالك ما تسرحش، اثنين من ذريتك هيكون ليهم مستقبل ضخم جدا، وهتفرح بيهم، ووالله أعلم».

جدير بالذكر أن جورج سيدهم أصيب بجلطة جراء حالته النفسية السيئة، بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب إلى الخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.

أما الفنان سمير غانم فقد كشفت زوجته دلال عبدالعزيز في حوار لها أنه كان يسرح وينسى كثيرا، وكلا ابنتيه دينا وإيمي يعتبران حاليا من مشاهير الوسط الفني ومحبوبين لدي ملايين.

وكانت حلقة الفنان سمير غانم وجورج سيدهم من أبرز حلقات البرنامج الشهير، إضافة إلى حلقة الفنانة هدى سلطان حيث كشف أسرارًا خاصة عن حياتها ونشأتها ومسيرتها المهنية، وحلقة الفنان نور الشريف والتي ظهر فيها بشكل مختلف عن باقى الحلقات التى ظهر بها مسبقًا، و حلقة الموسيقار محمد الموجى، وفيها تحدث عن الدور الذى يلعبه فى تكوين أفكار وآراء الناس من خلال موسيقاه التى يقدمها.