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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الوادى الجديد

جانب من حملة التطعيم
جانب من حملة التطعيم

انطلقت اليوم الجمعه حملة للتطعيم  بجامعة الوادي الجديد ضد فيروس كورونا للمنتسبين بكليتى العلوم والتربية  من السادة اعضاء هيئة  التدريس ومعاونيهم  والاداريين المشاركبن فى اعمال الامتحانات فى الفصل الدرايى الثانى ، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوى   وباشراف  الدكتور نصر عامر عميد كلية التربية و ماهر حسين امين عام الجامعة والإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ان حملة التطعيم بالجامعة تاتى توجيهات معالى  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث  فى اطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالوادى الجديد لتنظيم سلسلة من القوافل  لتطعيم كل المنتسبين للجامعة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين بها  بمحتلف كليات الجامعة والمبنى الادارى وسط إجراءات احترازية للوقاية من الفيرس بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

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واضاف ان ذلك ياتى فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتطعيم المواطنين من خلال التسجيل على منظومة وزارة الصحة والسكان 

ووجه رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والمنتسبن للجامعة بسرعة التوجه  للحصول على تطعيم لقاح كورونا حيث شهدت القافلة اقبالا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس بكليتى التربية والعلوم وأعضاء الجهاز الإداري للحصول على التطعيم .

ووجه رئيس الجامعة  الشكر  للأطقم الطبية من مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد بقيادة الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على حسن تعاونهم مع الجامعة فى حملة التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناءا على توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  وقرارات اللجنة العليا للإدارة ازمة  فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية حيث تم التأكيد على وزارتي التربية والتعليم  ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بان تتولى وزارة الصحة والسكان  التنسيق لتطعيم المراقبين والمشاركين فى اعمال الامتحانات نهاية العام الدراسي بلقاح فيروس كورونا كشرط للقيام بأعمال المراقبة

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