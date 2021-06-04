فرج الكامل يتحدث عن حملات تنظيم الأسرة

قال أستاذ الإعلام الدكتور فرج الكامل، إنه خلال 4 سنوات تم إنقاذ أكثر من 300 ألف طفل من الوفاة، مضيفا: هيئة الاستعلامات طلبت مني عمل وتنظيم حملة لتنظيم الأسرة.



وأضاف أستاذ الإعلام فرج كامل، خلال لقائه لـ برنامج "كنوز الوطن"، مع الإعلامي أيمن العدلي، والمذاع على فضائية المصرية أن حملة تنظيم الأسرة بدأت في عام 86 ، موضحا أن الحملة تمت على شكل ساخر حتى تصل المعلومة الصحيحة إلى المواطنين بأسهل طريقة، وذلك من خلال الفنانة سناء يونس.



وأوضح أنه فى المرحلة الثانوية تفوق وحصل على المركز الأول، وكان يريد الانضمام لـ الفرق الأدبية وليست العلمية، وكشف أنه كان يحب الصحفة وأراد أن يكون صحفيًا ولكن تفوقه بـ كلية آداب قسم صحافة، جعل الجامعة تسلط الضوء ويتم اختياره ضمن المدرسين بالجامعة.



وأردف أن إعلان " حسنين ومحمدين " و " أنظر حولك " كانت من ضمن مشروعات الحملة الإعلامية للمشروع ، منوها أن الحملات الإعلامية لم تكن مؤثرة أو تتناسب مع تم استخلاصه وبالتالي انسحب من هذا المشروع .





