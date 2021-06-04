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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكيرا تمارس مغامرة ركوب الأمواج .. فيديو وصور

شاكيرا
شاكيرا

شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا جمهورها ومتابعيها صورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهرت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج، من خلال التزلج على الأمواج الاصطناعية بأحد المراكز الشهيرة، وكتبت  "شكراً لأصدقائي في wavegarden_official ليومين من الأمواج المثالية."

 

يذكر أن المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، منذ عشر سنوات، وأنجبا طفلين.

 

شاكيرا تعدّ من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات فقد حازت جائزتي جرامي وسبع جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية.

 

وهي أحد عشاق برشلونة الإسباني ثم انتر ميلان الإيطالي جائزة غرامي تمنح كل عام وقد حازت شاكيرا على جائزتين من 5 ترشيحات. 

 

 

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_١٥٤٢٣٩
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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_١٥٥٠٢٧
برشلونة الامواج أمريكا اللاتينية موقع التواصل الاجتماعي جائزة شاكيرا

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