عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف : إزالة 437 حالة تعد على النيل خلال الموجة 17 

ازالة التعديات علي
ازالة التعديات علي النيل ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية 
 

محافظ بني سويف: التحقيق مع المسئولين بسبب تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس" إزالة 12 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 4300م بنطاق مركز ومدينة الواسطى ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 437 حالة تعد على إجمالي مساحة 173 ألف و861متراً ، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى اليوم "

هذا وقد أوضح "أحمد إبراهيم" أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى  وتسمر لمدة ثلاثة  أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية

استرداد أراضي الدولة بني سويف الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل نهرالنيل التنمية المحلية الواسطى

موضوعات متعلقة

فحص وتوفير العلاج بالمجان لـ1500 مواطنًا فى بنى سويف

ترشيحاتنا

مصيلحي يحفز لاعبي سلة الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

بايدن يضع هواوي على رأس 59 شركة صينية للحظر التجاري على غرار ترامب

خفض أوقات الرحلات إلى النصف.. إحياء سفر الركاب الأسرع من الصوت

«السيسي» يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ومحاور حي الأسمرات

دولة أفريقية عضوة بمجلس الأمن تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

قارئ كف يتنبأ بمستقبل سمير غانم وابنتيه.. شاهد ماذا قال قبل 40 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

هادي خشبة يُحذر من أزمة مرتقبة في الزمالك .. تفاصيل

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

قارئ كف يتنبأ بمستقبل سمير غانم وابنتيه.. شاهد ماذا قال قبل 40 عامًا

بشرى سارة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بشأن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ