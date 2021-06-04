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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي ينشر صورة جديدة على إنستجرام .. شاهد

حسام غالي
حسام غالي

نشر حسام غالى كابتن الأهلى السابق وعضو مجلس النواب، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.


وظهر حسام غالي باطلالة كاجوال نالت إعجاب عدد كبير من متابعيه، وانهالت عليه التعليقات.


مجلس إدارة النادي الأهل في اجتماعه الأخير برئاسة محمود الخطيب، قرر تعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

وقررت إدارة الأهلي تعيين الدكتور سعد شلبي مديراً تنفيذيا للاهلي خلفاً للعميد محمد رجان الذي تولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية.

وكتب حسام غالى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قائلا : " سعيد بالعودة لبيتى النادى الأهلى من خلال شركة النادي الأهلي لكرة القدم " .

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