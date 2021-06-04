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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرف لبنان يلزم البنوك بتسديد 400 دولار للمودعين بدءًا من يوليو

مصرف لبنان
مصرف لبنان

قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي الزام البنوك بتسديد 400 دولار نقدا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت سارية في أكتوبر عام 2019 ولا تزال مستمرة حتى مارس الماضي، وهو ما يعني تسديد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل لدى البنوك بنسبة تناهز 70% من عدد حسابات المودعين.


جاء ذلك في بيان رسمي عقب إجتماع للمجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي اليوم برئاسة رياض سلامة رئيس المصرف وبحضور نوابه ومدير عام وزارة الاقتصاد في جلسة اسثنائية.


وأكد مصرف لبنان المركزي أن هذا القرار سيبدأ العمل به بدء من أول يوليو المقبل، وسيتم إصدار تعميمات لاحقة تحدد تفاصيل القرار. 


وأوضح مصرف لبنان المركزي أن المبالغ التي ستسددها البنوك في أول سنة يتم دفعها من حساباتها لدى البنوك في الخارج، كما ستتمكن المصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان المركزي مقابل توظيفاتهم الالزامية.


وأضاف المصرف أن تسديد الـ 400 دولار شهريا يتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصة الاليكترونية Sayrafa - والمقدر حاليا بـ 12000 ألف ليرة لكل دولار.


وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة أدت إلى توقف البنوك منذ بداية العام الماضي عن صرف أي أرصدة بالدولار الأمريكي، وفي نهاية مارس الماضي، سمح مصرف لبنان المركزي للمودعين بالسحب من أرصدتهم الدولارية ولكن بالعملة المحلية بسعر صرف 3900 ليرة لكل دولار، وهو سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة لكل دولار وأقل من سعر صرف السوق غير الرسمية والذي يناهز 13 ألف دولار.

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