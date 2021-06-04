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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: العمل في نوبات ليلية يضاعف فرص حوادث السيارة ويسبب أزمات قلبية أثناء النوم

نوم
نوم

فحص باحثون من جامعة ميسوري بيانات تم الحصول عليها من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، تتعلق بنحو 2000 حادث تصادم بالسيارة وقع في 6 ولايات أميركية، مع مراعاة المتغيرات المربكة مثل خصائص الطرق وحركة المرور.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ذكرت تلك الدراسة الأميركية الحديثة أن نوبات العمل الليلية قد تزيد من احتمالية تعرض الموظفين لحادث سيارة بثلاث مرات.

ووجد الباحثون أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الحوادث كانوا يعملون في نوبات عمل ليلية، مشيرين إلى أن فرص تعرضهم لحوادث السيارات تزيد بثلاث مرات عن الأشخاص الذين يعملون في نوبات عمل صباحية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن نظام النوبات الليلية قد يزيد أيضاً من اضطرابات النوم المزمنة الأخرى، مثل توقف التنفس أثناء النوم والأرق، واللذان يزيدان من احتمالية تعرض الأشخاص لحوادث السيارات بنسبة 29 و33 في المائة على التوالي.

وقال برافين إدارا، المؤلف المشارك في الدراسة، في بيان: «هذا الاكتشاف يؤكد على الحاجة إلى وضع تدابير مضادة للمساعدة في منع وقوع هذه الحوادث. يمكن أن تشمل هذه التدابير توفير مناطق راحة على الطريق السريع، وتشجيع العاملين بنظام النوبات الليلية على استخدام وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة، بدلاً من القيادة».

جامعة ميسوري المرور نوبات العمل الليلية حوادث السيارات اضطرابات النوم

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