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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة الهلال الأحمر الطبية تنهي أعمالها بمركز بلاط في الوادى الجديد

جانب من القافله
جانب من القافله

 أنهت قافلة الهلال الأحمر الطبية أعمالها بمركز بلاط في الوادي الجديد ، حيث قامت القافلة بالكشف والعلاج المجاني لأهالي قرى المركز وسط إجراءات احترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط .

 

وكان  المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط،  كرم  أعضاء فريق القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري، وذلك ضمن فعاليات ختام أعمال القافلة الطبية.

 

وأشاد الجبالي  بجهود القافلة فى التخصصات الطبية المختلفة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتقديمها الخدمة المجانية والعلاج مجانا طوال فترة تنظيمها بالجمعية، مشيراً إلى أن القافلة لاقت  إقبالا كبيرا من المواطنين للكشف الطبي من جميع قرى المركز.

 

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وكان  محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد  دشن الاثنين الماضي أعمال القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري المركز العام بالتنسيق مع فرع الجمعية بالمحافظة، بوحدة السبط الإجتماعية، وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بتطبيق تباعد المسافات وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

 

وأكد العديسي أن القافلة تضم تخصصات رمد، نساء، أطفال، عظام ، مشيرا إلى تقديم كافة التيسيرات والخدمات لفريق الهلال الأحمر وفريق الأطباء والمتطوعين خلال فترة القافلة الطبية. 

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