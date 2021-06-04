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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أفريقية عضوة بمجلس الأمن تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، لقاءً مع نظيرتها الكينية، راشيل أومامو، والوفد المرافق لها في الخرطوم.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن المهدي قدمت لنظيرتها شرحًا حول التطورات الداخلية،  والدولية والاقليمية ذات الصلة، موكدةً عزم السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع كينيا وضرورة استئناف وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

كما أكدت المهدي على الدور المهم لـ كينيا من خلال عضويتها بمجلس الأمن فى دعم عملية الانتقال الديمقراطي فى السودان.

كما قدمت المهدي لـ راشيل تنويرًا حول موقف السودان من قضية سد النهضة وآخر التطورات فى هذا الجانب موكدةً التزام السودان بوساطة الاتحاد الأفريقي التى تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

من جانبها أكدت الوزيرة الكينية تفهم بلادها التام ودعمها لموقف السودان الموضوعي والعادل فى قضية سد النهضة، كما أعربت عن عزمها على تطوير العلاقات الثنائية مشددةً على ضرورة استئناف عمل اللجنة المشتركة للتعاون بأسرع ما يمكن، و أكدت أن بلادها ومن خلال عضويتها فى مجلس الامن سوف تستمر فى دعم السودان خاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد عبر بعثة يونيتامس لدعم عملية الانتقال في السودان.

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الخارجية السودانية كينيا دولة أفريقية السودان سد النهضة مريم الصادق المهدى

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