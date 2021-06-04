في ذكرى ميلاده.. بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز

حرصت الإعلامية، بوسي شلبي، على زيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فى ذكرى ميلاده الـ75 وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".



وظهرت بوسي شلبي أمام القبر بمدينة الإسكندرية، وهي تقرأ القرآن والدعاء لزوجها الراحل، مرتدية ملابس سوداء وكمامة طبية.

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يذكر أن اليوم الموافق 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إذ أنه مواليد 4 يونيو 1946.

رحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز عن عالمنا ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.

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