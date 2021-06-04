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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ذكرى ميلاده.. بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز

بوسي شلبي
بوسي شلبي

حرصت الإعلامية، بوسي شلبي، على زيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فى ذكرى ميلاده الـ75 وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".


وظهرت بوسي شلبي أمام القبر بمدينة الإسكندرية، وهي تقرأ القرآن والدعاء لزوجها الراحل، مرتدية ملابس سوداء وكمامة طبية.

IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_١٦٣٢١٩
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_١٦٣٢١٩
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_١٦٣٨٣٩
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_١٦٣٨٣٩

يذكر أن اليوم الموافق 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إذ أنه مواليد 4 يونيو 1946.

 

رحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز عن عالمنا ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.

https://www.instagram.com/tv/CPszvw9HTc8/?utm_medium=copy_link

محمود عبد العزيز زيارة ذكرى ميلاد ذكرى ميلاده زوجة ملابس بوسي شلبي الفنان الراحل كمامه طبية

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