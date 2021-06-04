خفض أوقات الرحلات إلى النصف.. إحياء سفر الركاب الأسرع من الصوت

قد يكون من الممكن مرة أخرى السفر من لندن إلى نيويورك في أقل من 4 ساعات بعد أن أبرمت شركة الطيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها صفقة لشراء 15 طائرة فائقة السرعة بعدما اختفت الرحلات الجوية التجارية العادية الأسرع من الصوت منذ عام 2003.

ووفقا لتقرير نشره موقع "DW" الألماني، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز، أنها تخطط لشراء 15 طائرة أسرع من الصوت من شركة الفضاء "بوم سوبرسونيك" ومقرها دنفر، لإحياء نوع السفر الجوي عالي السرعة الذي لم نشهده منذ زوال كونكورد قبل عقدين تقريبًا.



وقال يونايتد على تويتر: "نحن أول شركة طيران أمريكية توقع اتفاقية بشأن طائرات بومز أوفرتشر"، مضيفة أن الطائرات ستكون جاهزة للإقلاع في عام 2029.

بموجب الاتفاقية، ستشتري يونايتد الأسطول بمجرد تلبية متطلبات السلامة والتشغيل والاستدامة الخاصة بشركة الطيران، مع خيار 35 طائرة إضافية في حالة نجاح الصفقة.

ويأمل يونايتد، الذي يربط أكثر من 500 مدينة، في خفض أوقات الرحلات إلى النصف، حيث من المتوقع أن تستغرق الرحلة من لندن إلى نيويورك ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط ، بينما تستغرق الرحلة من طوكيو إلى سان فرانسيسكو ست ساعات.

وستتسع الطائرة الافتتاحية بين 65 و 88 راكبا في حين ستكون تذاكر السفر مساوية لتلك الخاصة بدرجة رجال الأعمال، وفقا لشركة يونايتد.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من تعثر خطط Aerion لإنتاج طائرة أسرع من الصوت بسبب نقص التمويل.



الطاقة الخضراء قضية مشتعلة

تعرضت الطائرات الأسرع من الصوت للنيران من دعاة حماية البيئة بسبب حرق المزيد من الوقود لكل راكب مقارنة بالطائرات دون سرعة الصوت.

وتعهدت شركة يونايتد بخفض انبعاثاتها بنسبة 100٪ قبل عام 2050. وقالت شركة الطيران إن الطائرة المقترحة سيتم تحسينها لاستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100٪.



تقاعد الكونكورد

انتهى عصر الرحلات العادية الأسرع من الصوت في عام 2003 عندما تقاعدت شركة كونكورد ، التي استخدمتها الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية البريطانية بشكل مشترك ، بعد 27 عامًا من الخدمة.

يعني الدوي الصوتي الصاخب للطائرة أنه لم يُسمح إلا بكسر حاجز الصوت عندما تكون فوق المحيط، مما يعني أن الكونكورد لم يطير في مسارات فوق مساحات كبيرة من الأرض.

تضررت سمعة كونكورد عندما تعرضت طائرة مستأجرة لحادث مميت عندما أقلعت من مطار شارل ديجول في باريس عام 2000. أقلعت الطائرة الأسرع من الصوت وعابرة المحيط الأطلسي للمرة الأخيرة بعد ثلاث سنوات.

رسميًا، أشارت شركات الطيران إلى انخفاض الطلب بعد هجمات 11 سبتمبر وارتفاع تكاليف الصيانة، على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الانهيار كان له بعض التأثير أيضًا.