أستاذ تمويل: مصر حققت انجازات كبيرة منذ تولي السيسي.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك إنجازات تحققت منذ تولي الرئيس السيسي.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لفضائية دي ام سي أن حجم الإنجاز على مدار السبع سنوات كان كبير جدا. والدليل ان صندوق النقد الدولي أشاد بالإقتصاد المصري.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة ان الهدف الأساسي للقيادة السياسية كان الاهتمام باكتمال أركان الدولة المصرية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مما ساهم في توفير مناخ جيد لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.

وأشار إبراهيم إلى أن برنامج الاصلاح الإقتصادي كان نقطة فاصلة للدولة المصرية وساهم في إشادة صندوق النقد الدولي.