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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي..

وزير خارجية عمان: لابد من تمكين الشعب الفلسطيني ليحقق تطلعاته

سلطنة عمان
سلطنة عمان

تلقي بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني  اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الدكتور أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدةالأمريكية، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حيث تم تأكيد تعاونهما في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.

وبحسب صحيفة أثير؛ فقد  تبادل الجانبان وجهات النظر حول استدامة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحشد الدعم لإعادة الإعمار في قطاع عزة ومساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب  وزير الخارجية في هذا الصدد عن تقدير السلطنة لجهود الولايات المتحدة التي ساهمت في التوصل لوقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار، مؤكدا موقف السلطنة الثابت بمركزية القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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وحول الأزمة اليمنية، عبر وزير خارجية الولايات المتحدة عن تقدير الولايات المتحدة لجهود السلطنة الداعمة للمبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنج والمبعوث الأممي مارتن جريفث، حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية بما يفسح المجال للحلول السلمية بين أطراف النزاع عبر المفاوضات والحوار المباشر بينها مع التأكيد على أهمية وأولوية دخول المواد الانسانية والحياتية للشعب اليمني، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وسيادة أراضيه.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التعاون الثنائي والدولي تجاه مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتوفر اللقاحات لجميع الشعوب بشكل عادل. 

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