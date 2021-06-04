مصيلحي يحفز لاعبي سلة الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

حضر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدريبات الفريق الأول لكرة السلة مساء أمس؛ الخميس؛ استعدادا لخوض مباريات الدور قبل النهائي للدوري السوبر أمام النادي الأهلي.



وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد وتحقيق الفوز على النادي الأهلي من أجل حسم التأهل.

ويلتقي فريقا الأهلي والاتحاد السكندري، كما يلعب الزمالك ضد الجزيرة، في منافسات دور نصف نهائي دوري سوبر السلة.



وتقام مواجهات الاتحاد والأهلي أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيو الجاري، بينما يلعب الزمالك ضد الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.