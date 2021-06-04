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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

تفاصيل العثور على
تفاصيل العثور على تحف نادرة في شقة الزمالك

عثر رجال تنفيذ الأحكام خلال الأيام الماضية على كنز شقة الزمالك أثناء تنفيذ حكما قضائيا، الكنز عبارة عن مقتنيات ذهبية وقطع أثرية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة.


كنز شقة الزمالك


وقال الإعلامي مصطفى بكري، تعليقا على  قضية كنز شقة الزمالك خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القضية كانت ولا تزال قصة صراع بين الباطل والحق، بين الظلم وبين العدل، بين الأمانة والخيانة، بين الصدق والغدر".

كنز علي بابا


قضية كنز شقة الزمالك


ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل لغز كنز شقة الزمالك شاهد الفيديو جراف التالي: 


 

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