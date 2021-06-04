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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة : لا تزال إنجازات ومشروعات الوزارة مستمرة بفضل القيادة السياسية وسواعد الوطن.. فيديو

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن إنجازات الدولة عديدة بمجال الزراعة منها توسعة مساحات جديدة  للأراضي الزراعية ورفع إنتاجية الأرض.

 

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وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية دي ام سي أن من أهم المشاريع التي قامت بها الدولة منها مشروع المليون ونصف فدان ومشروع البتلو ومشروع الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات لتطوير قدرات الفلاحين التسويقية وميكنة عملية التحول الرقمي.

 

 

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة أنه لا تزال المشروعات مستمرة بفضل سواعد أبناء الوطن والقيادة السياسية.

 

وأشار القرش إلى أن الدولة المصرية مرت بالعديد من التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري منها أزمة كورونا ولكن حدث استقرار في الأسعار على الرغم من لجوء المواطنين لشراء كميات كبيرة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة إن ثبات الأسعار واستقراره واضح لكل المواطنين والمنتجات متوفرة إضافة إلى الصادرات المصرية التي تزيد وتساهم في تحسين الدخل القومي. 

 

المليون ونصف فدان وزارة الزراعة المشروعات القومية التحول الرقمي الفلاحين

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