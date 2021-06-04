عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض "المهرج العجوز" لفرقة الشمس على مسرح الحديقة الدولية

فرقة الشمس
فرقة الشمس

تستعد فرقة “الشمس”، لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم، لتقديم العرض المسرحي "المهرج العجوز" على مسرح الحديقة الدولية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

 فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تم تأسيسها يوم  22 مارس عام 2018 بقرار من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، كفرقة تابعة لفرق البيت الفني للمسرح ، بناء على مشروع تقدم به الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، لتكون بذلك أول فرقة مسرحية متخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة  ، حيث ينطلق المشروع من شعار الفرقة " النور منكم و لكم"، لتسلط الضوء على هذه الشريحة من المجتمع، في محاولة  لإبراز دورهم و مشكلاتهم، والمساعدة علي دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع، مقر الفرقة الدائم هو مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث بدأت الفرقة أول أنشطتها بعد الافتتاح الرسمي في  مايو 2018 ، نشاط الفرقة يتضمن  إنتاج عروض مسرحية بمشاركة ممثلين من ذوي الإحتياجات الخاصة، عقد ورش تدريبية بمدربين  محترفين من داخل مصر و من الخارج في مختلف عناصر العرض المسرحي   لهذه الفئة، و ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات و الجمعيات الأهلية ذات الصِلة.

أنتجت الفرقة حتى الآن العديد من العروض المسرحية قائمة على الدمج ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعين، حيث وصل عدد العروض المنتجة الى  12 عرضا مسرحيا، ووصل عدد ليالي عرض الفرقة الى ٥٠٠ ليلة عرض ، و لم تكتف بالعرض بمسارح البيت الفني للمسرح فقط، بل شاركت بالعديد من المعارض و الفعاليات الأخرى منها معرض فيصل للكتاب، قصر الأمير طاز، و تم تقديم عروضها ب ٥ جامعات مصرية ، بالاضافة الى مشاركة الفرقة ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري عام 2019 ضمن عروض المسابقة الرسمية، في سابقة هي الأولى في تاريخ المهرجان ان يشارك عرض قائم على الدمج ضمن عروض البرنامج الرسمي ، بالاضافة الى الورش الفنية التي تقيمها الفرقة في مجالات التمثيل و الإلقاء و الغناء ، التخاطب ، صناعة العرائس و الحركة ، الرسم ، الفنون التشكيلية، الرقص و العلاج بالرقص، السايكو دراما ، التفاعل الاجتماعي ، التوافق العضلي العصبي ، لتتعدى بذلك دورها الفني الى  دور اجتماعي، حيث شارك بهذه الورش المئات من فناني ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت اشراف عدد من المسرحيين المحترفين.
 

إيناس عبد الدايم ذوي الاحتياجات الخاصة القومى للمسرح مهرجان القومى للمسرح ذوي الاحتياجات البيت الفني للمسرح

ترشيحاتنا

متحف الحضارة يستضيف رئيس مجلس الخدمة العامة بالعراق في زيارة سياحية

أوباما في القاهرة |عندما شهد لمصر ألد أعدائها أنها قلب العالم العربي

البترول والغاز والتعدين في عهد السيسي.. خبراء: إنجازات ضخمة في التطوير والإنتاج والاكتشافات

واجهوا التدني.. طلب إحاطة من"سياحة النواب" عن تقنين يوتيوب فى مصر

لتأتيك الدنيا راغمة .. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد 15 يوما من وفاته.. شاهد قبر الفنان سمير غانم

هادي خشبة يُحذر من أزمة مرتقبة في الزمالك .. تفاصيل

مصدر أمني يكشف حقيقة تورط ضابط في قضية رشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ