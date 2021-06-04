النني يحتفل بتتويجه بجائزة هدف الموسم في أرسنال.. شاهد

احتفل الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف للفريق خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.



وكتب النني عبر حسابه علي "تويتر":"أبعد من السعادة والامتنان للفوز بجائزة "هدف الموسم" 😍 شكراً جزيلاً لكل من صوت لي .. أنا أقدر ذلك حقًا ❤️ "



أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تتويج النجم المصري محمد النني، بجائزة أفضل هدف للفريق، خلال الموسم المنقضي 2020 - 2021.



وقال نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي:" كانت هناك بعض الأهداف الرائعة على مدار الموسم ، لكن الجماهير اختارت ، هدف محمد النني المذهل ضد دوندالك.



وتابع موقع آرسنال:" هدف الدولي المصري محمد النني، جاء من على بعد 30 ياردة من المرمى، في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دبلن ، وسدد تسديدة لا في الزواية العليا، لا يمكن إيقافها".

https://mobile.twitter.com/ElNennY/status/1400844375027027970?s=19