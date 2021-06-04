عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام يوضح المهلكات الثلاثة في حياة المسلم

المهلكات ثلاث ..
المهلكات ثلاث .. خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه على المسلم أن يلزم السنة والجادة حتى لا يكون أبتر مردوداً عليه عمله ، فالمهلكات ثلاث : اتباع الهوى ، والتعصب للمذهب والجماعة ، والانشغال بالدنيا وشهواتها.

وحذر «بن حميد» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمةً، من أن يكره شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو يرده لأجل هواه ، أو انتصاراً لمذهبه ، أو شيخه ، أو حزبه ، أو طائفته ، أو لأجل انشغاله بالدنيا وشهواتها، ففي مقابل هذا البغض والكره والشناءة أعطى المولى عز وجل حبيبه ، ونبيه ، وخليله ، محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأعطى اتباعه ، والصادقين في محبته ، ولزومِ سنته ، أعطاهم هذا الكوثر.

وتابع: أعطاهم خيري الدنيا والآخرة أعطاهم في الدنيا الهدى ، والنصر ، والتأييد ، وقرة العين ، وابتهاج النفس ، وشرح الصدر ، ونعم القلب بذكر الله ، وحبه ، نعيماً لا يشبهه نعيم في الدنيا كما أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة الوسيلة ، والمقام المحمود ، والحوض المورود ، والشفاعة الكبرى ، وأعطاه لواء الحمد في الموقف العظيم.

وأوضح أن المسلم حينما يتتبع هذا الكوثر العظيم الذي أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ، فهو واجده في النبوة وحفظها ، وفي القرآن الكريم وحفظه ، يجده في حفظ دين الله ، وفي السنة المطهرة ، وفي هذا الانتشار العظيم لدين الإسلام ، والاتباع الذين يزيدون ولا ينقصون ، ويقوون ولا يضعفون ، كلها تلهج بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبدينه ، تحبه ، وتحوطه ، وتدافع عنه ، وتحفظ دينه ، وكتابه ، وتعظم شريعته لقد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد ، وشرعه ، ودينه ، لجميع العباد ، محفوظاً أبد الآباد إلى يوم المعاد، صلوات الله وسلامه وبركاته الدائمات المتكاثرات إلى يوم التناد .

وأوصى المسلمين بتقوى الله وعدم الحزن على الدنيا فعاقبتها الرحيل، والتوكل على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل، والاشتغال بذكر الله وبشكره يزدكم من خيره الجزيل، والإكثار من الاستغفار فهو للهم مزيل، والثقة بالله التي ليس لها بديل.

 

 

بن حميد خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة من المسجد الحرام الحرم المكي

ترشيحاتنا

متحف الحضارة يستضيف رئيس مجلس الخدمة العامة بالعراق في زيارة سياحية

أوباما في القاهرة |عندما شهد لمصر ألد أعدائها أنها قلب العالم العربي

البترول والغاز والتعدين في عهد السيسي.. خبراء: إنجازات ضخمة في التطوير والإنتاج والاكتشافات

واجهوا التدني.. طلب إحاطة من"سياحة النواب" عن تقنين يوتيوب فى مصر

لتأتيك الدنيا راغمة .. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد 15 يوما من وفاته.. شاهد قبر الفنان سمير غانم

هادي خشبة يُحذر من أزمة مرتقبة في الزمالك .. تفاصيل

مصدر أمني يكشف حقيقة تورط ضابط في قضية رشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ