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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الاستثمار بـ ليبيريا: يهمنا تقديم فرص متنوعة للشركات المصرية

السفير المصري بمونروفيا
السفير المصري بمونروفيا يلتقي رئيس الهيئة القومية للاستثمار

أكد رئيس الهيئة القومية للاستثمار في ليبيريا حرص بلاده على جذب المزيد من الاستثمارات المصرية معربا عن ترحيبه بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تنظمها مصر بما يخدم تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات التي تتيحها تلك الفعاليات في مجالات الاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في جذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة في ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد الدولي جراء تداعيات فيروس "كورونا".

والتقى السفير أحمد السيد هلال، سفير مصر في مونروفيا، موليوليه بي جراي، رئيس الهيئة القومية للاستثمار في ليبيريا، حيث ركز اللقاء على بحث سبل دعم العلاقات الثنائية، خاصة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تناول الجهود المختلفة التي تبذلها مصر لدفع مجالات التنمية في الدولة.

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واطلع رئيس الهيئة القومية للاستثمار في ليبيريا سفير مصر على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها دولة ليبيريا للشركات المصرية في مختلف المجالات مثل إنشاء الطرق وبناء المساكن والتعدين والكهرباء، مؤكداً ترحيب بلاده بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية، ومُشدداً على استعداد الحكومة الليبيرية لتذليل أي عقبات قد تقف أمام الشركات المصرية لمساعدتها على زيادة أنشطتها، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد سفير مصر خلال اللقاء حرص القاهرة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيريا بما يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة لدى البلديّن، واهتمام مصر بتعزيز جهود التنمية في ليبيريا

وأشار السفير هلال إلى اهتمام الشركات المصرية بالتواجد في السوق الليبيري وفتح المجال أمام الاستثمارات المصرية في الدولة، لاسيما بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، وفي ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها ليبيريا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز الزيارات الرسمية المتبادلة بين الدولتيّن، ومن بينها المشاركات الليبيرية الرسمية في الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تنظمها مصر خلال الفترة المقبلة 

 

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