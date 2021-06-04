عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة .. معلمو القاهرة يتلقون لقاح كورونا

معلمي القاهرة يتلقون
معلمي القاهرة يتلقون لقاح كورونا

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خطة تطعيم وزارتي التعليم والصحة لمعلمي الثانوية العامة والدبلومات استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2020-2021.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا على صحة الطلاب وكذلك المعلمين.

محافظ القاهرة: متابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها

محافظ القاهرة: الانتهاء من تسكين سوق "أبو المكارم" بمدينة نصر

نائب محافظ القاهرة: الشباب لديهم مهارات وقدرات علينا استغلالها لبناء وتنمية الوطن

 

وأكد المحافظ أن كل إدارة تعليمية تحدد مدرسة لتكون مركزا للتطعيم حيث تقوم المنطقة الطبية بعملية التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية.

194943505_2372871232844969_7786334456960231610_n
194943505_2372871232844969_7786334456960231610_n
195887184_2372871059511653_5977833226877048188_n
195887184_2372871059511653_5977833226877048188_n
195998195_2372870886178337_6793905905617050554_n
195998195_2372870886178337_6793905905617050554_n
196003299_2372870959511663_3752699052259333238_n
196003299_2372870959511663_3752699052259333238_n
196535278_2372871159511643_6704298310028387717_n
196535278_2372871159511643_6704298310028387717_n
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2020-2021

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: متابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها

ترشيحاتنا

متحف الحضارة يستضيف رئيس مجلس الخدمة العامة بالعراق في زيارة سياحية

أوباما في القاهرة |عندما شهد لمصر ألد أعدائها أنها قلب العالم العربي

البترول والغاز والتعدين في عهد السيسي.. خبراء: إنجازات ضخمة في التطوير والإنتاج والاكتشافات

واجهوا التدني.. طلب إحاطة من"سياحة النواب" عن تقنين يوتيوب فى مصر

لتأتيك الدنيا راغمة .. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد 15 يوما من وفاته.. شاهد قبر الفنان سمير غانم

هادي خشبة يُحذر من أزمة مرتقبة في الزمالك .. تفاصيل

مصدر أمني يكشف حقيقة تورط ضابط في قضية رشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ