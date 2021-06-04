استعدادا لامتحانات الثانوية العامة .. معلمو القاهرة يتلقون لقاح كورونا

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خطة تطعيم وزارتي التعليم والصحة لمعلمي الثانوية العامة والدبلومات استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2020-2021.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا على صحة الطلاب وكذلك المعلمين.

وأكد المحافظ أن كل إدارة تعليمية تحدد مدرسة لتكون مركزا للتطعيم حيث تقوم المنطقة الطبية بعملية التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية.

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