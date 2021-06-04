بعد تعرضه لحادث سير.. تعرف على آخر تطورات الحالية الصحية لـ كهربا

تعرض محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، لحادث سير بسيارته الخاصة ما أدى الي تحطم الجانب الأيمن من السيارة.

وكشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سيارة اليوم.

وأكد المصدر أن كهربا بحالة صحية جيدة ولم يصب بأى أذي جراء الحادث الذي وقع في الجانب الأيمن من سيارته خلال سفره الي الساحل الشمالي لقضاء إجازة.

ووصل اللاعب إلى فيلته بأحد المنتجعات لقضاء إجازته.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” صورة للعربية بعدما تحطمت جراء الحادث وكتب: "قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله على كل شئ".