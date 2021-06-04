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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يكرم شباب مبادرة "تصدوا معنا" لمواجهة للشائعات .. صور

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم شباب مبادرة "تصدوا معنا" لتصديهم للشائعات

 كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، شباب مبادرة "تصدوا معنا"، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في إطار الدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، للشباب المصرى بالتصدي للتحديات التى تواجه الدولة المصرية سواءً فى الداخل أو الخارج. وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة

وأكد المحافظ، خلال لقاءه مع شباب المبادرة بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، على أهمية المبادرة في مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة.

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وأشار إلى أهمية المبادرة أيضًا في إعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجى الهدام والمروج للشائعات والهادف لزرع الإحباط لدى الشباب المصري، مشددًا على ضرورة القيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.

أوضح عبدالفتاح حافظ، القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المبادرة استهدفت تدريب 500 شاب وشابة ببورسعيد، جرى تدريب 137 متدرب منهم حتى الآن على كيفية مواجهة الشائعات، من منطلق أن الحفاظ على الأمن القومي مهمة وطنية الجميع مكلف بها.

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محافظ بورسعيد الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة عبد الفتاح السيسي مواجهة الشائعات بورسعيد مديرية الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان

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