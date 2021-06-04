فرنسا: الأوروبيون الذين تلقوا تطعيمات كورونا بإمكانهم القدوم للسياحة

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الأوروبيين الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بات بإمكانهم السفر بغرض السياحة إلى فرنسا مرة أخرى.



وأوضحت باريس، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الزائرين الذين تلقوا التطعيمات القادمين من دول الاتحاد الأوروبي لن يحتاجوا بعد الآن إجراء اختبار "كورونا" قبل دخول البلاد.



وفي الوقت الحالي، تسمح فرنسا للسياح الذين تم تطعيمهم من بقية دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والوسطى، بالدخول إلى أراضيها ولكن بشرط تقديم نتيجة اختبار سلبية.



ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل.