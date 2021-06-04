عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: الأوروبيون الذين تلقوا تطعيمات كورونا بإمكانهم القدوم للسياحة

فرنسا
فرنسا

 أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الأوروبيين الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بات بإمكانهم السفر بغرض السياحة إلى فرنسا مرة أخرى.


وأوضحت باريس، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الزائرين الذين تلقوا التطعيمات القادمين من دول الاتحاد الأوروبي لن يحتاجوا بعد الآن إجراء اختبار "كورونا" قبل دخول البلاد.


وفي الوقت الحالي، تسمح فرنسا للسياح الذين تم تطعيمهم من بقية دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والوسطى، بالدخول إلى أراضيها ولكن بشرط تقديم نتيجة اختبار سلبية.


ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل.

ترشيحاتنا

تشكيل البرتغال أمام إسبانيا استعدادًا لـ يورو 2020.. رونالدو يقود الهجوم

متحف الحضارة يستضيف رئيس مجلس الخدمة العامة بالعراق في زيارة سياحية

أوباما في القاهرة |عندما شهد لمصر ألد أعدائها أنها قلب العالم العربي

البترول والغاز والتعدين في عهد السيسي.. خبراء: إنجازات ضخمة في التطوير والإنتاج والاكتشافات

واجهوا التدني.. طلب إحاطة من"سياحة النواب" عن تقنين يوتيوب فى مصر

لتأتيك الدنيا راغمة .. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد 15 يوما من وفاته.. شاهد قبر الفنان سمير غانم

هادي خشبة يُحذر من أزمة مرتقبة في الزمالك .. تفاصيل

مصدر أمني يكشف حقيقة تورط ضابط في قضية رشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ