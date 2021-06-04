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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الأمم الأوروبية.. كيف نشأت بطولة يورو ومراحل تطورها عبر الزمان؟

كأس الأمم الأوروبية
كأس الأمم الأوروبية

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بعد 7 أيام من الآن، بعد تأجيل البطولة لمدة عام، بسبب الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

البطولة ولأول مرة في التاريخ ستقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.. كان مقررًا للبطولة أن تقام باستضافة 12 مدينة، لكن تم حذف ملعب أفيفا ستاديوم بمدينة دوبلين الإيرلندية من الملاعب المستضيفة للبطولة بسبب ظروف فيروس كورونا.

بطولة كأس الأمم الأوروبية هي ثاني أقوى البطولات على صعيد المنتخبات، بعد بطولة كأس العالم، فهي تجمع كبار المنتخبات الأوروبية، وستقام للمرة الثانية تواليًا بتواجد 24 منتخبًا.

لكن من أين أتت فكرة إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية؟ في هذا التقرير نستعرض نشأة البطولة ومراحل تطورها حتى إقامتها بـ 24 منتخبًا وفي 11 مدينة أوروبية مختلفة.

  • البطولة انطلقت عام 1960، وتقام كل 4  سنوات منذ ذلك الحين، ولم يتم تأجيلها سوى في نسخة وحيدة وهي نسخة 2020.
  • أقيمت منذ ذلك الحين 15 نسخة لكأس الأمم الأوروبية.
  • صاحب فكرة إقامة البطولة هو هنري ديلوناي السكرتير العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث اقترح إقامة البطولة عام 1927.
  • البطولة بدأت 1958 بتصفيات أولية بمشاركة 17 منتخبًا، بعد 3 أعوام من وفاة هنري ديلوناي، حيث تم تسمية تلك النسخة باسمه تكريمًا له، لكن البطولة بدأت فعليًا بالنهائيات عام 1960.
  • أقيمت النهائيات عام 1960 بين 4 منتخبات وهم فرنسا( البلد المستضيف) - يوغسلافيا - الاتحاد السوفيتي - تشيكوسلوفاكيا
  • تُوج الاتحاد السوفيتي بأول بطولة لكأس الأمم الأوروبية مُتفوقة على يوغسلافيا في المباراة النهائية.
  • صُنعت النسخة الأولى لكأس البطولة على شكل صبي مكتوب على ظهره هنري ديلوناي صاحب فكرة إقامة البطولة.
  • البطولة استمرت بـ 4 منتخبات في نسخ 1964، 1968، 1972، 1976.
  • تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ 8 منتخباتمنذ  نسخة 1980 والتي استضافتها إيطاليا
  • تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ 16 منتخبًا منذ نسخة 1996 والتي استضافتها إنجلترا
  • تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ 24 منتخبًا منذ نسخة 2016 والتي استضافتها فرنسا
  • البطولة تم استضافتها بتنظيم مشترك في 3 نسخ من قبل، الأولى عام 2004 بتنظيم بلجيكا وهولندا، وفي عام 2004 بتنظيم سويسرا والنمسا، وفي عام 2012 بتنظيم أوكرانيا وبولندا.
  • تم تغيير كأس بطولة اليورو منذ عام 2008، بإزالة القاعدة السوداء التي كانت تميز الكأس، مع زيادة طوله وحجمه محافظًا على نفس الشكل.
  • بطولة كأس الأمم الأوروبية مميزة بعدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع عكس مختلف البطولات القارية للمنتخبات، فمنذ عام 1980 لا تُقام مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع بين خاسري مباراتي نصف النهائي، ولم يعد “ يويفا” يمنح الخاسرين ميداليات برونزية منذ نسخة عام 2016.
يورو 2020 فيروس كورونا كأس العالم كأس الأمم الأوروبية كأس الأمم

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