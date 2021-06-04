كأس الأمم الأوروبية.. كيف نشأت بطولة يورو ومراحل تطورها عبر الزمان؟

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بعد 7 أيام من الآن، بعد تأجيل البطولة لمدة عام، بسبب الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

البطولة ولأول مرة في التاريخ ستقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.. كان مقررًا للبطولة أن تقام باستضافة 12 مدينة، لكن تم حذف ملعب أفيفا ستاديوم بمدينة دوبلين الإيرلندية من الملاعب المستضيفة للبطولة بسبب ظروف فيروس كورونا.

بطولة كأس الأمم الأوروبية هي ثاني أقوى البطولات على صعيد المنتخبات، بعد بطولة كأس العالم، فهي تجمع كبار المنتخبات الأوروبية، وستقام للمرة الثانية تواليًا بتواجد 24 منتخبًا.

لكن من أين أتت فكرة إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية؟ في هذا التقرير نستعرض نشأة البطولة ومراحل تطورها حتى إقامتها بـ 24 منتخبًا وفي 11 مدينة أوروبية مختلفة.