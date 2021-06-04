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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هيلقان أمينا للقبائل والعائلات بحزب حماة الوطن في الجيزة

أمين حزب حماة الوطن
أمين حزب حماة الوطن بالجيزة

أصدرت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بقيادة النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام المحافظة، القرار رقم ( 65 ) لسنة ٢٠٢١، بتعيين السيد جاد هيلقان علي حسن، أمينا لأمانة القبائل والعائلات المصرية بالمحافظة.

 

وقال النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام المحافظة، إن الحزب في إطار تعظيم الجهود للإستفادة من كل مكونات المجتمع،  قرر استحداث أمانة القبائل والعائلات المصرية، ضمن خطة إعادة الهيكلة وفقا للمتغيرات الحزبية والسياسية وأجواء الديمقراطية والحرية التي تتمتع بها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

وأكد اللواء محمد الكيلاني الأمين المساعد وأمين التنظيم لحزب حُماة الوطن بالجيزة، أن الحزب وقياداته تنتهج نهجا جديداً في العمل الحزبي يواكب ما تقوم به القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بهدف توثيق أواصر العلاقات المجتمعية والحفاظ على تراث مصر العريق، والسير قدما نحو آفاق أرحب للعمل السياسي والحزبي من أجل بناء مصر الحديثة التي تستند إلى أصول ضاربة في عمق التاريخ، مشيراً إلى أنه لا يمكن بناء المستقبل دون الإستفادة من التاريخ.

 

من جانبه، وجه جاد هيلقان الشكر لقيادات حزب حماة الوطن، بشكل عام وأمانة محافظة الجيزة بشكل خاص على هذه الثقة الكبيرة، واختياره ضمن كوادر الحزب الساعية نحو آفاق أفضل في كافة المجالات، متعهدا ببذل كل الجهود من أجل إستمرار الدور الوطني لحزب حماة الوطن الداعم للدولة وقيادتها وجيشها وشرطتها، وكل من يساهم في تحقيق أمن واستقرار مصر الحديثة .

 

وأضاف هليقان أن حزب حماة الوطن استطاع خلال الفترة الماضية أن يعيد الروح للحياة الحزبية في الشارع المصري، ويعيد ثقة المواطن في الأحزاب.

 

ونوه هليقان إلى أن محافظة الجيزة تعتبر من أكبر المحافظات التي تضم تجمعات للقبائل والعائلات، بسبب موقعها المتوسط بين محافظات الوجه القبلي والبحري، وامتداد فروع القبائل القادمة من الصعيد ومختلف مناطق مصر .

 

وأوضح أن قبيلة بني هلال التي يشرف بالانتماء إليها، كانت أول قبيلة تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي، مؤكدا أن القبائل التي يزيد عدد أفرادها على 30  مليون نسمة، ينتشرون في ربوع مصر تؤيد وتبارك خطوات وقرارات القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي، وقال إن أمانة القبائل والعائلات المصرية لديها خططا وأهدافا تسعى من خلالها إلى حشد القبائل باتجاه دعم الدولة المصرية وتوحيد الجهود لتقديم كل الإمكانيات لإنجاح مساعي الرئيس السيسي لبناء دولة مصرية حديثة، مشيرا إلى الدور الهام الذي سوف تقوم به الأمانة من أجل تصفية الخصومات وحل النزاعات التي قد تنشأ بين عناصر المجتمع القبلي، تدعيما لجهود الدولة وأجهزتها الأمنية .

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