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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات احترازية مشددة .. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

تنطلق غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى الخميس المقبل، حيث يؤدي 163056 طالب وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و 656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية . 

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة  .


ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية الواقعة في نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه.
 

وأكد أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس .

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