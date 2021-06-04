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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أم الميلادي

قضاء العدة
قضاء العدة

هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أم الميلادي، ومتى يحق لها الزواج بعد انقضاء عدتها؟

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قالت دار الإفتاء المصرية، إن  عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، والثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزًا أو غير عجوز وسواء كانت تحيض أو لا تحيض والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم عدة الوفاة.

واستشهد « جمعة» في فتوى له، بقول الله -تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ( سورة البقرة الآية 234).

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن الآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى «أَزْوَاجًا» فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملًا فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال أهل العلم.

وفي السياق نفسه، نبه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن العدة تنقسم الى ثلاثة أقسام، أولًا: عدة المعتدة من طلاقًا رجعي، ثانيًا: المعتدة من طلاقًا بائنا، ثالثًا: المعتدة من من وفاة زوجها.

وأضاف « الطيب» خلال لقائه ببرنامج «حديث شيخ الأزهر » عبر فضائية «القناة الأولى»، أن عدة المتوفى عنها زوجها حدد لها القرأن عدتها بأربعة أشهر و10 أيام لقوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ، وهذا نص قرأني لا جدال فيه، كذلك يوجد عدة للمرأة الحامل أو من كانت حاملًا ومتوفى عنها زوجها، وعدتها أن تضع الحمل لقوله -تعالى-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أم الميلادي دار الإفتاء المصرية علي جمعة شيخ الأزهر الشريف

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