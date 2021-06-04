أنا ضد الموضوع دا.. شريف مدكور: محدش يطلب يستلف مني فلوس

عبّر الإعلامي شريف مدكور، عن إستيائه الشديد لطلب بعض الأشخاص منه استلاف الأموال.

كتب شريف مدكور، عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “صباح الخير .. يا ريت محدش يبعت يطلب مني انه يستلف فلوس عشان انا ضد الموضوع ده .. انا عارف ان الحياه صعبة بس على قد لحافك مد رجليك .. شكراً”.

يذكر أن علق الإعلامي شريف مدكور، على مسلسلات رمضان، قائلا: "لأول مرة في حياتي اتفرج على 5 مسلسلات".



وأضاف "مدكور"، خلال برنامج "شارع شريف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "اتفرجت على مسلسل ضل راجل، ومسلسل القاهرة كابول لأنه بالنسبالي مسلسل تنويري دينيا وسياسيا واجتماعيا، وأعتبره من أهم الأعمال التي تم تقديمها في الدراما المصرية".

ووجه رسالة لأبطال مسلسل الاختيار، قائلا: "وجعتوا قلبنا وخليتونا نعيط فكرتونا بأيام كانت صعبة جدا، وبشكركم جدا على هذا العمل الفخم الضخم".