بصورة مركبة وكلمات مؤثرة .. كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الراحل الفنان القدير محمود عبد العزيز التي توافق اليوم الجمعة 4 يونيو.



ونشر كريم، صورة مركبة تجمعه مع والده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد أبويا

عيد ميلاد أغلي الغاليين.. عيد ميلاد الراجل الجدع.. الطيب اللي كلكم بتحبوه.. يا ريت ندعيله كلنا".



يذكر أن اليوم الموافق 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إذ إنه مواليد 4 يونيو 1946.

رحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.