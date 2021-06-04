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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالجيزة

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ غدا السبت امتحانات طلاب الدبلومات الفنية، امتحانات العملي لنهاية العام، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى يوم الخميس 17 يونيو.

 

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

 

وأكد محافظ الجيزة أنه سيؤدى 60529 طالب على مستوى المحافظة  امتحانات الدبلومات الفنية دور اول ابتداء من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17/6/2021 وذلك للامتحانات العملية والمعملية على أن تبدأ الامتحانات النظرية من يوم السبت الموافق 19 /6/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021 وذلك داخل 218 لجنة.

  

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية الواقعة في نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه.

 

وأكد أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.

محافظ الجيزة التربية والتعليم الدبلومات الفنية مديرية التربية والتعليم لجان الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الامتحانات النظرية

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