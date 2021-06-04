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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

واجهوا التدني.. طلب إحاطة من"سياحة النواب" عن تقنين يوتيوب فى مصر

النائب عمروهندى ،وكيل
النائب عمروهندى ،وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

تقدم النائب، عمرو حسين هندى وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور، حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و وزيرى الإتصالات والمالية ، بشأن عدم تقنين أوضاع يوتيوب فى مصر ، ومواجهة ما يقدم من خلاله من محتوى متدنٍ.

 

وأوضح “ هندى ” فى طلب الإحاطة الذي تقدم به ، أن المجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة ، قد عانى من مشاهدة مواد ومحتويات متدنية، عبر موقع يوتيوب ، والذي يتم تحقيق أرباح كبيرة من خلاله ، نتيجة ارتفاع نسب المشاهدات العالية ، الأمر الذي الذي يجب الانتباه له من جانب الحكومة ، و وضع رقابة ، والضبط من جانب تقنين موقع يوتيوب ، علاوة على ضرورة تحصيل ضرائب للدولة تجاه ما يحصل عليه القائمين على هذا المحتوى من أرباح كبيرة .

 

 

 

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واستطرد: كذلك الأمر بالنسبة للعارضين على السوشيال ميديا ، وبعض الفنانين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة ، نظير ما يقومون به من ترويج لبعض المنتجات على السوشيال ميديا دون دفع أية ضرائب للدولة ، مقابل ما يتقاضونه .

 

 

طلب إحاطة برلماني 
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