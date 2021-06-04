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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسئول عراقي رفيع المستوى يزور متحف الحضارة بالفسطاط

التميمى يزور متحف
التميمى يزور متحف الحضارة

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، محمود محمد التميمى رئيس مجلس الخدمة العامة بجمهورية العراق ويرافقه وفد من كبار القيادات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

استقبل الوفد، الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية وفيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

بدأت الزيارة بتعريف الوفد بالموقع الفريد للمتحف الذى يقع فى مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذى يمثل ملتقى حقيقيا لكل عصور الحضارة المصرية إلى جانب الإمكانيات الكبيرة الضخمة التى يمتلكها المتحف من مسرح وسينما وكافيتريات ومركز تجاري وقاعات تعليمية وتدريب ومكتبة ودار للنشر واستديو للتصوير ومعامل للترميم.

واصطحبت نعمات محمد أحمد كبيرة الآثاربين بالمتحف الوفد لمشاهدة قاعة العرض المركزى والمزودة بأحدث وسائل العرض المتحفى فى العالم وقاعة المومياوات الملكية.

 وأوضح الدكتور غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف أن مثل هذه الزيارات تأتى فى إطار تعريف الزائرين بفكرة وأهداف ورسالة وأنشطة المتحف والذى سيصبح بؤرة ضوء ومركز إشعاع حضارى وثقافى وسياحى وترفيهى ليس فقط لزائريه من السائحين أو الوفود على مستوى العالم بل أيضاً للعائلات المصرية كلها،  لكى يستمتعوا بزيارات لمعالم حضارية أصيلة فى كافة مجالات العلوم والفنون والآداب والمعتقدات ومدى تأثيرها على الإنسانية حتى وقتنا الحاضر.

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الحضارة المصرية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المومياوات الملكية

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