البورصة في أسبوع.. الأسهم تخسر 3.5 مليار جنيه.. 14 مليار جنيه فيمة التداول.. المؤشر الرئيسي ينخفض 1.83%.. تنفيذ 288 ألف عملية

البورصة في أسبوع

الأسهم تخسر 3.5 مليار جنيه

14 مليار جنيه فيمة التداول

المؤشر ينخفض 1.83%

تنفيذ 288 ألف عملية تداول

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليستقر عند مستوى 648.6 مليار جنيه مقابل 652.1 مليار جنيه أول الأسبوع.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10054 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.83.%بينما سجل مؤشر

EWI EGX70 صعودا بنسبة 4.88% مغلقا الفترة عند 2334 نقطة, بينما سجل مؤشر S&p انخفاضا بنحو 1.59% مغلقا الفترة عند 1661 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.73%مغلقا عند 12474 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.23 %مغلقا الفترة عند 3251 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 14.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3665 مليون ورقة منفذة على 288 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3537 مليون ورقة منفذة على 287 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نسبة 86.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.9%و العرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 201.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 59.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 59.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.93 % خلال الأسبوع.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.4 %و سجل العرب 7%و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1953 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 450.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.