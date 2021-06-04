وفد جامعة جون قرنق بـ جنوب السودان يشيدون بعرض المومياوات الملكية

خلال زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية

استضاف المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الدكتور إبراهام ماتوك رئيس جامعة جون قرنق بدولة جنوب السودان الشقيقة مع وفد من الجامعة السودانية.

وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والأستاذة إيناس جمال جعفر نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالمتحف ومعروضاته وأسلوب العرض الرائع الذى يكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصرى عبر العصور.

كما أبدى الضيوف إعجابهم وانبهارهم أيضا بعرض المومياوات الملكية واستخدام الأساليب الحديثة فى تهيئة الزائرين للاستمتاع بالزيارة قبل الدخول إلى قاعة عرض المومياوات الملكية من خلال الشاشات التى تعرض صور لموقع وادى الملوك والمناظر التى زينت بها مقابرهم وصور لبعض المومياوات والتوابيت الخاصة بها.

وكذلك انبهارهم بالمومياوات ودرجة الحفظ التى هى عليها منذ آلاف السنين واستفساراتهم عن التحنيط والغرض منه عند قدماء المصريين.

ورافقهم فى الزيارة والرد على استفساراتهم محروس الصناديدى مشرف قاعة العرض المؤقت بالمتحف.

وأشار الدكتور غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف إلى أن متحف الحضارة يعد أحد المقاصد السياحية الهامة التى يسعى إليها الزائرون والوفود والسائحون للتعرف على شواهد الإبداع الحضارى المصرى والاستمتاع بالمنتج السياحى الثقافى المتنوع إلى جانب التعرف على جذور الحضارة المصرية وإبداعات المصرى القديم التى مازالت وسوف تظل تبهر العالم كله.

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