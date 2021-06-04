تفاصيل نجاح عملية فصل توأمين ملتصقين من بوروندي بمستشفى الدمرداش.. فيديو

أجراها روبير ديريه

كشف الدكتور علاء الغنيمي، أستاذ جراحة المسالك البولية، رئيس قسم جراحة الأطفال بجامعة روبير ديريه بفرنسا، عن تفاصيل العملية الجراحية لفصل توأمين ملتصقين بمستشفى الدمرداش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع عبر فضائية دي ام سي: "عملت بمستشفى الدمرداش الجامعي منذ 35 سنة، وعلاقتي المهنية قوية مع مستشفيات جامعة عين شمس.

وأضاف الغنيمي أن رئيس الجامعة عرض عليه حالة لطفلين من دولة بوروندي لديهما التصاق بمنطقة الأمعاء والمناطق التناسلية، مشيرا إلى أنه تم التحضير للعملية منذ عام بسبب ظروف كورونا.

وتابع أن عملية فصل التوأمين الملتصقين أجريت مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.

وأشار الغنيمي إلى أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عام كامل منذ استقبال التوأمين وعمرهما 3 أشهر، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس.