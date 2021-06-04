حصاد التحدي.. من زرع الأمل حصد التنمية|فيديو

عرضت نشرة السادسة، المذاعة عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا حمل عنوان "حصاد التحدي.. من زرع الأمل حصد التنمية".

وتحدث التقرير، عن حركة التنمية التي تعيشها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وحجم الإنشاءات والمشروعات القومية التي تتم في البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال التقرير، إن مصر أم الحضارة والأصل والطيبة، مضيفا أن شعب مصر رفض الهزيمة والانكسار وقبل التحدي.

ورصد التقرير اللحظات الحرجة التي عاشها الوطن خلال السنوات الماضية وحالة الفوضى والاستقرار بعد ذلك، ومواقف الشعب المصري الحاسمة في أصعب المراحل.