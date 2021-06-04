بعد العثور عليها في أرض مواطن. وصول لوحة أثرية إلى متحف الإسماعيلية

صرح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بوصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

موضحا، أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية، والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ 230سم وعرض 103سم وسمك 45 سم؛ وأنها مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ان هذه اللوحة إحدى اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

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