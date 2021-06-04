"الصيد" يهزم الزمالك.. ويصعد لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

صعد الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الصيد لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021.

وتأهلت سيدات الصيد للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره نادي الزمالك بنتيجة 3 – 0.

ومن المقرر، أن يلتقي نادي الصيد مع النادي الاهلي في الدور النهائي للبطولة والمقرر لها 7 من الشهر الجاري.

وتستضيف صالة الشرقية للدخان نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحدد له يوم 7 يونيو الجارى.



وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقي بالفائز منهما في ربع النهائي، بينما تأهل الصيد بعد فوزه على الشمس في الدور ربع النهائي للبطولة ومن قبله الفوز على هليوبوليس بنتيجة 3-0.